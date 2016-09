Rewind Spezial: Messebericht Norddeutsche HiFi-Tage 2015

Einleitung: HiFi bis in die Wolken

hat sich inzwischen zu der wohl größten und wichtigsten HiFi-Messe Norddeutschlands gemausert

dass digital und analog, modern und traditionell, endgültig zu einer friedlichen Koexistenz gefunden haben.

Bereits zum zehnten Mal trafen sich am vergangenen Wochenende HiFi-, Musik-, und Technikfans zum "HÖRTEST" bei den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg. Die vom HiFi Studio Bramfeld organisierte Veranstaltung. Tausende Besucher strömten durch die Gänge, Säle und Zimmer des Holiday Inn Hotels in Sichtweite der Elbbrücken.Abgesehen vom dem immer größer werdenden Parkplatzproblem in der Hotel-Umgebung kann man auch in diesem Jahr wieder von einer rundum gelungenen Show reden, bei der nicht nur eingefleischte HiFi-Nerds auf ihre Kosten kamen, sondern jeder, der sich auch nur gelegentlich mit dem Thema "gute Musikwiedergabe" beschäftigt und Spaß an ausgefeilter Technik hat. Auch wenn es dabei manchmal wegen des Besucherandrangs eng wurde, gab es über insgesamt sieben Stockwerke verteilt – drei davon in den obersten Etagen mit grandiosem Blick über die Elbe – reichlich Gelegenheit, sich gemütlich die Vorführungen anzuhören und mit Experten und Gleichgesinnten zu fachsimpeln.Während in früheren Jahren oft Trends wie digitale Wiedergabelösungen oder auch das Revival der Schallplatte im Vordergrund standen, hatte ich in diesem Jahr den Eindruck,Fast überall gab es gemischte Systeme zu entdecken, bei denen beispielsweise modernste Streaming-Player mit Röhrenverstärkern und Breitbandlautsprechern betrieben wurden, oder analoge Plattenspieler mit hypermodernen Digitalverstärkern. Es ist längst keine Frage mehr, ob digital oder analog der bessere Weg zur Musikwiedergabe ist, sondern an welcher Mischung man die größte Freude hat.Begleiten Sie mich auf den folgenden Seiten bei meinem bebilderten Rundgang durch Hotel-Suiten. Natürlich kann ich Ihnen auf diesem Wege nur einen kleinen Ausschnitt der Messe zeigen, mit Schwerpunkt auf meinen persönlichen Highlights und mit allgemeinen Impressionen.