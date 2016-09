Rewind - Ausgabe 255 erschienen

Ausgabe 255 widmet sich dem abgelaufenem Jahr

Auch am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es eine neue Ausgabe unseres wöchentlich erscheinenden Magazins Rewind.- genauer gesagt den 50 Testberichten, die im Laufe des Jahres in der Rewind erschienen sind.Wer also einen Überblick über alle eingehend getesteten Produkte haben möchte, findet in der Rewind 255 eine übersichtliche Aufstellung samt Link zu den jeweiligen Wochen. An dieser Stelle auch noch einmal "Danke!" an Frank Borowski für ein weiteres Jahr Rewind!Weiterführende Links: