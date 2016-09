Randalierer in Apple-Geschäft zerstörte Dutzende iPhones und Macs

Schon länger ist bekannt, dass Apple-Mitarbeiter angehalten sind, auch in schwierigen Situation zu den Kunden freundlich zu bleiben, selbst wenn Kunden die Fassung verlieren. Ein extremer Vorfall fand kürzlich im Apple La Toison d’Or in Dijon (Frankreich) statt, wo ein Kunde nicht nur schimpfend durch den Apple Store spazierte, sondern mit einer Boulekugel auch Dutzende iPhones und Macs zerstörte.Entsprechend den Regelungen schritten die Mitarbeiter des App Store nicht ein, sondern warteten auf das Sicherheitspersonal, welches mittels Alarmsystem informiert wurde. Anlass für den teuren Ausraster in Höhe von Schätzungsweise 10.000 Euro war angeblich ein Disput bezüglich einer nicht erfolgten Rückzahlung.Beim Verlassen des Stores wurde der Täter vom Sicherheitspersonal nach einem Fluchtversuch festgesetzt und später von der eintreffenden Polizei in Gewahrsam genommen . Ob Apple Anzeige erhoben hat, ist nicht bekannt, aber sehr wahrscheinlich. Hierbei kann sich Apple angesichts der Videoaufnahmen auf genügend Beweismaterial stützen, sodass die Ermittlungen der Polizei voraussichtlich in wenigen Tagen abgeschlossen sein werden.