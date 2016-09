REWIND Spezial – Messebericht High End 2015

Einleitung: Die Show der Superlative für Audiofans

Heute gilt die High End als Leitmesse für HiFi-Hersteller aus aller Welt

Jedes Jahr im Mai findet in München unweit der Bayern-Arena eine für deutsche Verhältnisse vergleichsweise kleine Messe statt. Und doch ist die "High End" genannte Veranstaltung die wahrscheinlich größte und bedeutendste ihrer Art weltweit. Hier dreht sich alles um hochwertige Musikwiedergabe und alles, was damit zu tun haben kann. Die Bezeichnung "High End" steht für das obere Ende der Leistungspyramide und soll klarmachen, dass es bei dieser Veranstaltung weniger um übliche Verbraucherelektronik geht, sondern um Produkte, die nichts geringeres zum Ziel haben, als das Beste ihrer Klasse zu bieten.Bedingt durch diesen namentlichen Anspruch hat die High End lange Zeit den Ruf gehabt, eine Art Esoterikmesse für gutbetuchte Spinner zu sein. Doch das ist längst vorbei., wobei sie – im Gegensatz zur IFA oder CES – komplett auf andere Elektronikprodukte wie Weiße Ware (Waschmaschinen, Kühlschränke etc.) oder Fernseher verzichtet (mit ganz wenigen Ausnahmen; siehe weiter hinten).Vom 20 Euro In-Ear-Kopfhörer bis zum 200.000 Euro Superlautsprecher ist hier alles zu finden, was Musik-Genießern das Herz höher schlagen lässt. Wie viel Geld man für dieses Hobby auszugeben bereit ist, bleibt jedem selbst überlassen. Zwar wundert man sich als Otto-Normalverdiener immer wieder, wie viele ungeheuer kostspielige Dinge es für die (scheinbar) simple Aufgabe der Musikwiedergabe gibt und wer das alles kaufen soll, aber das ist in anderen Branchen eigentlich auch nicht anders. Auch wenn man sich selbst solche Dinge nicht leisten kann, spricht doch nichts dagegen, sich davon zumindest faszinieren oder inspirieren zu lassen. Die Hersteller nutzen solche Extrem-Produkte nicht selten als Technologieträger. Damit gewonnene Erkenntnisse lassen sie oft in künftige, deutlich preisgünstigere Produkte einfließen. Auch das kennt man aus anderen Branchen.Mit mindestens 10% mehr Ausstellern (über 500 an der Zahl) und noch mehr Ausstellungsfläche ist die High End in diesem Jahr am Start gewesen. Und die Hallen waren an allen Tagen bestens besucht. Neben Geräten der Superlative gab es natürlich auch wieder zahlreiche Neuheiten, Innovationen und echte Schmankerl zu entdecken. Auf den folgenden Seiten habe ich meine Eindrücke reich bebildert für Sie zusammengefasst.