Qualitätsoffensive für den App Store: iOS 10.1 warnt vor alten Apps

Warnmeldung in iOS 10.1

Apple räumt im App Store auf

Im Herbst 2013 stellte Apple das erste iOS-Gerät mit 64-Bit-Prozessor vor, nämlich das iPhone 5s mit A7-Prozessor. Die aktuelle Version von iOS funktioniert nur noch auf einem iPhone-Modell ohne 64 Bit, nämlich auf dem iPhone 5 (bzw. dem 5c). Inzwischen haben alle Entwickler ihre aktiv gepflegten Apps als 64-Bit-Versionen veröffentlicht, nachdem Apple dies seit vergangenem Jahr vorschreibt. Dennoch gibt es noch immer zahlreiche alte Apps, die seit Jahren keine Updates mehr erhalten haben und daher immer noch in 32 Bit vorliegen. Nun übt Apple indirekt größeren Druck auf Entwickler aus, bitte ein Update einzureichen - denn fortan wird es wohl mehr Kundenbeschwerden hageln.Für die nächste größere Aktualisierung von iOS 10 hat Apple jetzt nämlich eine Meldung implementiert, die beim Start von alten Apps warnt. Wenn der Nutzer eine App öffnet, die nicht auf 64 Bit umgestellt wurde, so gibt es den Hinweis, dass die jeweilige App das iOS-Gerät verlangsamen kann. Ebenfalls im Text enthalten ist die Aussage, der Entwickler müsse die App aktualisieren, um die Kompatibilität zu verbessern. Als sich iOS 10.0 noch in der Testphase befand, schaltete Apple schon einmal eine ähnliche Warnmeldung. In dieser hieß es allerdings nur, die Apps seien nicht "für iOS 10 optimiert". Mit der finalen Version von iOS 10 entfernte Apple die Warnung wieder.Die Anzahl veralteter Apps im App Store nimmt momentan deutlich ab. Gab es bislang Abertausende alter App-Leichen, die teilweise seit den Anfangstagen des App Stores kein Update mehr erhalten hatten, sortiert Apple seit vergangenem Monat knallhart aus. Funktioniert eine App nicht mehr mit dem aktuellen Betriebssystem, so hat der Entwickler einen Monat Zeit, ein Update einzureichen. Erfolgt in den 30 Tagen keine Reaktion, so verschwindet die App aus dem Store. Bestehende Kunden können eine solche App natürlich weiterhin über ihre Einkaufs-Historie herunterladen, zum Verkauf angeboten wird das Programm aber dann nicht mehr.