Praxistest: Transcend StoreJet SJM500 externe SSD

Einleitung: Transcend SJM500

Kompakt

Marke Transcend Bezeichnung StoreJet SJM500 Art externe SSD mit USB 3.0 Empf. Preis (€) ca. 400 (512 GB) Verfügbarkeit sofort

Es ist abzusehen, dass rotierende Festplatten in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung verlieren werden – zumindest im Konsumerbereich.

Technische Revolutionen sind wie gesellschaftliche Revolutionen: Manche davon sind laut und heftig, aber zum Scheitern verurteilt, andere wiederum verlaufen eher still und schleichend, werden zu Beginn kaum wahrgenommen, entwickeln im Laufe der Zeit aber eine Unaufhaltsamkeit, die letztendlich zu einem Umbruch führt.Solid State Disks, kurz SSDs, gehören in der Technikwelt zweifellos zur letztgenannten Kategorie. Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Sie sind klein, leicht, schnell, lautlos und kommen ohne mechanisch bewegliche Bauteile aus. Eine Parallele dazu sind spiegellose Digitalkameras, die nach und nach SLRs mit Klappspiegelmechanik ablösen. Doch die sogenannten CSC (Compact System Cameras) sind auf ihrem Weg schon deutlich weiter, denn SSDs haben im Moment noch zwei wesentliche Nachteile: Ihre Kapazität reicht nicht an große Festplatten heran und sie sind vergleichsweise noch viel zu teuer.Trotzdem:Mein heutiger Testkandidat, eine externe SSD mit USB 3 und Thunderbolt 1, mit wahlweise 256 GB, 512 GB oder 1 TB Kapazität, zeigt, dass die SSD-Revolution noch ein gutes Stück des Weges vor sich hat.