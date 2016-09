Einleitung Teufel Definion 5S

Marke Teufel Bezeichnung Definion 5S Art Passivlautsprecher Empf. Preis (€) 1.499 (Aktion*) Verfügbarkeit sofort

Wiedergabe von Schallereignissen über Lautsprecher möglichst punktförmig erfolgen sollte

Koaxiale Schallwandler, also solche, bei denen mehrere Frequenzwege mit ineinander verschachtelt angeordneten Membranen wiedergegeben werden, sind beileibe keine Neuheit. Schon seit der HiFi-Urzeit weiß man, dass die, um eine ganze Reihe von Problemen zu vermeiden. Wird der Schall nämlich – wie heute noch bei der überwiegenden Mehrheit aller Lautsprecher – über räumlich voneinander getrennte Chassis für unterschiedliche Frequenzbereiche angestrahlt, kommt es unweigerlich zu Laufzeitdifferenzen, Schallauslöschungen und Frequenzüberhöhungen durch Interferenzen und anderen Problemen, die aufwendig über die Frequenzweiche oder Aktivkomponenten (z.B. digital via DSP) kompensiert werden müssen, was allerdings nicht bei allen auftretenden Problemen möglich ist. Mit seinen Lautsprechern der Definion-Serie bietet Lautsprecherhersteller Teufel neuerdings auch Lautsprecher mit Koax-Chassis an.