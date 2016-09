Energiegeladen in den Urlaub

Kompakt

Marke RIVA Bezeichnung Turbo X Art mobiler Bluetooth Lautsprecher Empf. Preis (€) 399 Verfügbarkeit sofort

Mit Musik geht alles besser.

Der Sommer ist zwar schon in vollem Gange, aber es ist vielleicht noch nicht zu spät, sich einen guten, mobilen Bluetooth-Lautsprecher für jede Gelegenheit zuzulegen. Sei es am Strand, im Park, auf der Terrasse, im Schrebergarten, oder wo auch sonst man die warme (und hoffentlich meist sonnige) Zeit des Jahres im Freien verbringt:Die Gerätegattung der mobilen Bluetooth Lautsprecher hat sich in den letzten Jahren als beliebtes Gadget für unterwegs erwiesen. Im Gegensatz zu den mittlerweile überall verbreiteten Kopfhörern für iPod, iPhone & Co. ermöglichen diese Mini-Juke-Boxen die Beschallung mehrerer Personen und Gruppen, was natürlich viel geselliger und „more social“ ist.Mit dem Riva Turbo X habe ich für Sie einen ganz besonders interessanten Vertreter dieser Spaßboxen aufgetan. Man sieht es dem kleinen Gerät auf den ersten Blick zwar nicht an, aber er setzt sich in mehrerlei Hinsicht von der Masse der bisher verfügbaren Geräte ab. Lesen Sie auf den nächsten Seiten, was am Riva Turbo X so besonderes ist.