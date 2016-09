Praxistest Panasonic Bluetooth Kopfhörer BTD5: Der Dauerläufer

Einleitung: Drahtlos-Sound mit Endlos-Ausdauer

Kompakt

Marke Panasonic Bezeichnung BTD5 Art BT-Bügelkopfhörer Empf. Preis (€) 90 (online ab ca. 60) Verfügbarkeit sofort

Kopfhörer gibt es heutzutage fast wie Sand am Meer und in den unterschiedlichsten Konstruktionsvarianten. Immer beliebter werden dabei Kopfhörer mit drahtloser Verbindung zur Audioquelle. Mit der massenhaften Verbreitung kostengünstiger Bluetooth-Chips ist das inzwischen auch in Kopfhörern der Einsteigerklasse für unter 100 Euro kein Problem mehr und dank des aptX Audio Codecs stellt Bluetooth dabei auch keinen klanglichen Flaschenhals mehr dar, wie noch vor ein paar Jahren. Doch selbst wenn eines der Audiogeräte kein aptX unterstützt (wie nach wie vor bei den iOS-Devices der Fall), kann über modernes Bluetooth eine für die meisten Zwecke ausreichend hohe Klangqualität übertragen werden.Panasonic hat nun mit dem Modell BTD5 einen ohraufliegenden Bügelkopfhörer für 90 Euro ( Onlinepreis bereits ab unter 60 Euro!) vorgestellt, der mit einem der letzten Nachteile drahtlos betriebener Kopfhörer aufräumen soll: dass der unverzichtbare Akku nicht lange genug durchhält. Während die meisten Bluetooth-Kopfhörer heute eine Ausdauer von ca. 10-15 Stunden haben, soll der BTD5 ganze 40 Stunden durchhalten – was bei einem täglichen Musikgenuss von zwei Stunden also rund 20 Tage ohne Nachladen bedeuten würde. – Genug für einen ganzen Urlaub.Wie sich Panasonics Dauerläufer in der Praxis schlägt und ob er auch klanglich überzeugen kann, lesen Sie auf den folgenden Seiten.