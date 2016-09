Praxistest: Fünf Cases und Hüllen für iPhone 6

Einleitung: Schutz und Individualität

eine kleine Auswahl verschiedener Schutzhüllen und Cover speziell für das iPhone 6

Das iPhone ist nicht nur ein riesengroßer Erfolg für Apple, sondern auch ein wahrer Goldesel für die Zubehörindustrie. Ein kompletter Wirtschaftszweig lebt heute ausschließlich oder zu einem großen Teil von dem Verkauf von Produkten, die ohne das iPhone keine Daseinsgrundlage hätten. Seien es Adapterkabel, Ladegeräte, Docks, bestimmte Lautsprecher und Kopfhörer, oder eben Schutzhüllen in allen erdenklichen Designs und Farben.Das Schöne an der letztgenannten Produktkategorie: Sie bietet ein nahezu unendlich großes Betätigungsfeld für kreative Gestaltung und ganz nebenbei schützt sie auch noch die teure Hardware vor Beschädigungen. Außerdem sind Schutzhüllen zumeist billig genug, um als Mitnahmeartikel wahrgenommen zu werden. Der Kunde kann häufiger mal den Look seines High-Tech-Gadgets verändern, wodurch das iPhone eine modische Komponente erhält.Auf den folgenden Seiten möchte ich Ihnenvorstellen. Einige der genannten Modelle gibt es auch in passenden Größen für andere iPhones. Bei der unglaublichen Fülle an Angeboten kann und will diese kleine Präsentation natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Aber vielleicht befindet sich darunter ja eine für Ihren Geschmack und Anwendungsbereich passende Hülle oder ein geeignetes Weihnachtsgeschenk.