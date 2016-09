Praxistest B&W P5 Wireless: Drahtloser Mobilkopfhörer für Musik-Gourmets

Bluetooth in Leder

Kompakt

Marke B&W Bezeichnung P5 Wireless Art High End Bluetooth-Kopfhörer Empf. Preis (€) 400 Verfügbarkeit sofort

P5 Wireless

So schnell kann’s manchmal gehen. Letzte Woche noch als Produktvorstellung in Rewind, diese Woche schon als ausführlicher Praxistest: Der neue Bowers & Wilkins (B&W) Bluetooth-Kopfhörergibt sich ein Stelldichein.Eigentlich sind drahtlos via Bluetooth ansteuerbare Mobilkopfhörer heute keine große Sache mehr. Laufend kommen neue Modelle mit dem Funkübetragungsmodul auf den Markt. Natürlich wollten die britischen HiFi- und Lautsprecherexperten mit ihrem ersten Kopfhörer dieser Art nicht irgendein Me-Too-Produkt auf den Markt bringen, sondern einen Drahtloskopfhörer, der höchsten klanglichen Ansprüchen genügt. Außerdem sollte das edle und zeitlose Design der bisherigen B&W Kopfhörer beibehalten werden. Was lag da also näher, als den erfolgreichen, kabelgebundenen Mobilkopfhörer P5 {inzwischen als „Serie 2“ erhältlich) mit entsprechender Funktechnologie auszustatten?Doch ganz so einfach war die Sache wohl nicht und so musste der P5 Wireless genannte Kopfhörer umfassender modifiziert werden, als es von außen den Anschein hat.Lesen Sie auf den folgenden Seiten, ob den B&W-Mannen ihr Vorhaben gelungen ist und ob der Neuzugang seinen nicht unerheblichen Preis von rund 400 Euro wert ist.