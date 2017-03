Philips TV mit OLED, Ambilight, Android und schnellerer Bildverarbeitung

55POS9002

Die Serien 7000 des Modelljahres 2017

Die Serien 6400

Eine außergewöhnlich hohe Bildqualität kombiniert mit Philips' einzigartigem Ambilight, europäischem Design, Android M und schnellem Bildprozessor namens P5 sind die Schlagworte der Philips TV-Range des ersten Halbjahres 2017. Für eine ausgezeichnete Kontrastwiedergabe der voraussichtlich ab Juli erhältlichen Geräte soll die Kompatibilität mit HDR10 und die Hybrid Log Gamma-Funktionalität sorgen, die in zahlreichen Modellen der Serien 6400 und aufwärts zum Einsatz kommt.Das Topmodell des ersten Halbjahres 2017 ist der, der zweite Philips OLED-TV mit 55 Zoll und UHD-Premium-Zertifizierung. Der 9002 basiert auf Marshmallow, der jüngsten Version des Android Smart TV-Systems, verfügt über die neue P5 Picture Processing Engine und dreiseitiges Ambilight. In Verbindung mit der optimalen Schwarzdarstellung des OLED soll damit eine Bildqualität auf Referenzniveau erreicht werden. Die Darstellung absolut sauberer Schwarztöne erlaubt dem OLED, sich auch positiv auf die Reproduktion der Farben auszuwirken, was beim 9002 ein Color Gamut von 99% zu DCI-P3 WCG bedeutet.Die Kombination der 750-Nit-Spitzenhelligkeit mit einem Wide Color Gamut OLED-Panel sowie der neuen P5 Picture Processing Engine machen den 9002 zum zweiten Philips Modell, das sowohl die Kriterien für die UHD Premium-Zertifizierung als auch für den Philips HDR Perfect-Standard erreicht – und zwar sowohl für HDR10- als auch für HLG-Inhalte.Auch in Sachen Tonqualität sollen Fortschritte gemacht worden sein. Verantwortlich dafür zeichnen sich die patentierte Philips Triple-Ring-Technologie und die Kompatibilität zu DTS HD Premium.Beim Design des 9002 setzt Philips auf Premium-Materialien und eine sehr leichte, fast schwebende Optik, was durch den neuen „Open-Frame“-Fuß aus gebürstetem Aluminium noch unterstrichen wird. Die flachen Abmessungen des OLED-Panels in seinem dünnen Rahmen sind ebenfalls Merkmale einer Design-Philosophie, die der Hersteller als "europäisch" bezeichnet. Der dünne Rahmen bietet zudem einen praktisch nahtlosen Übergang zum dreiseitigen Ambilight.Die Serien 7000 (Edge LED-UHD-TVs) sind leicht abgespeckte Varianten der Philips High-End-TVs. Innerhalb der Serien 7000 stellt das Modell 7502 das Flaggschiff dar und wird in den Bilddiagonalen 49, 55 und 65 Zoll verfügbar sein.Der 7502 ist der zweite Philips TV, der über die neue P5 Picture Processing Engine verfügt. Die P5 Engine und das Wide Color Gamut-Panel sollen eine hervorragende Bildqualität mit 400 Nit Leuchtdichte bieten, womit der 7502 den hauseigenen Philips HDR Premium-Standard sowohl für HDR10- als auch für HLG-Inhalte erreicht.Auch dem 7502 unterstellt der Hersteller ein europäisches Design. Er bietet ein dunkles gebürstetes Aluminium-Finish und einem minimalistischen Open-Frame Standfuß.Der 7502 bietet das „Visible Sound“-Konzept mittels einer schlanken, nach vorne gerichteten Soundbar. Die Ausstattung umfasst dabei Triple-Ring-Treiber auf der Rückseite des Gerätes in Verbindung mit einem 45-Watt-Verstärker.Weitere Modelle der Serien 7000 sind die 49- und 55-Zoll-Versionen des 7272.Der 7272 verfügt über die Philips Pixel Precise Ultra HD-Engine, zu der auch die Technologien Perfect Natural Motion und Micro Dimming Pro gehören. Der Helligkeitswert beträgt 400 Nit und unterstützt HDR10-Funktionalität. Zudem erfüllt der 7272 auch die Kriterien für den Philips HDR Plus-Standard. Passend dazu bietet das Modell 20-Watt-Leistung für den Ton sowie Kompatibilität zu DTS Premium. Das Philips Ambilight kommt beim 7272 in seiner drei-seitigen Version.Alle Modelle der neuen Serien 7000 basieren auf Marshmallow, der neuesten Version des Android Smart TV-Systems, was beispielsweise die Wiedergabe von UHD-Inhalten mit HDR über Netflix möglich macht. Die schnelle Hardware bietet Quad Core-Processing und 16 GB internen Speicher, der über eine externe Festplatte erweitert werden kann.Innerhalb der Serie 6400 des Modelljahres 2017 ist das Modell 6482 in den Größen 49 und 55 Zoll das Flaggschiff. Zahlreiche Merkmale des 6482 sollen Modellen der höheren Preisklassen entliehen worden sein. Dazu gehören Ambilight, ein Wide Color Gamut-Display mit einer Maximalhelligkeit von 400 Nit sowie ein 14-Bit-Color-Processing mit Unterstützung für Philips HDR Premium. Um das Processing kümmert sich eine Pixel Plus Ultra HD-Engine mit dem Micro Dimming Pro System.Auch in dieser Modellreihe kommt „Visible Sound“ in Form einer filigranen Soundbar zum Einsatz, die durch Double-Ring-Treiber auf der Rückseite des TVs und einen 25-Watt-Verstärker unterstützt werden.Weitere Modelle der Serien 6400 sind der 6452 mit UHD-Auflösung in den Bilddiagonalen 43, 49 und 55 Zoll und der 6412 ebenfalls mit UHD in 43, 49, 55 und 65 Zoll. Beide Modelle bieten die Pixel Plus Ultra HD-Engine und Micro Dimming Pro für schärfere Bilder, natürliche Farben und flüssige Bewegungen.Alle UHD-TVs der 6400 Serien – bis auf den 6482 – entsprechen dem Philips HDR Plus-Standard für HDR10-Inhalte. Für den Ton werden ebenfalls 20 Watt Ausgangsleistung geboten. Der 6412 bietet zudem die patentierte Philips Triple-Ring-Technologie für tiefe Bässe und feinste Details.Die Modelle 6452 und 6412 zeigen sich in stylishem Silber und bieten mit Ambilight in der zweiseitigen Version.Das Einstiegsmodell der Serien 6400 im Modelljahr 2017 ist der 6402 Full HD mit 32 Zoll-Bilddiagonale.Alle 6400 basieren auf Android TV in der Version Marshmallow. Der 6482 und 6412 bieten einen internen Speicher von 16 GB, während der 6452 und 6402 mit 8 GB ausgestattet sind. Für alle Modelle besteht die Möglichkeit, den Speicher über den Anschluss einer externen Festplatte zu erweitern.