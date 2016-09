Die Produkthighlights der Woche – Philips AmbiLux, B&O Designlautsprecher, Alles-Dran-Receiver von Denon und mehr

Die Produkthighlights der Woche:

Philips: Ambilight war gestern. Jetzt kommt AmbiLux

Logitech erweitert Harmony-Portfolio um Smart Home-Produkte

BeoPlay A6: Crazy, sexy, cool – und teuer

Denon: Kompakter Netzwerk-Receiver mit allem Drum und Dran

Onkyo: In-Ohr-Kopfhörer ganz ohne Kabel

Die IFA ist vorüber, Apples September-Event ebenso. Die geballte Flut an Neuheiten aus diesen beiden Großveranstaltungen nach den Rosinen zu durchforsten, ist gar nicht so einfach. Die Apple-Neuheiten haben die Kollegen der MTN-Redaktion in aller Ausführlichkeit behandelt. Bei den Neuigkeiten von der IFA mit ihren mehr als 1.500 Ausstellern, darunter solche Riesen wie Samsung oder Sony, wird der Verbraucher förmlich erschlagen.Nach dem Durchforsten zahlloser Meldungen kann ich in diesem Jahr eine gewisse Ernüchterung nicht verhehlen. Echte Innovationen oder weiterentwickelte Technologien, die das Benutzererlebnis auf eine völlig neue Ebene hieven könnten, muss man schon mit der Lupe suchen. Einen echten Schritt nach vorne hat vielleicht Philips mit AmbiLux gemacht (siehe nächste Seite). Ansonsten hat vieles einen eher betriebsmäßigen Charakter. Klar, alles ist in diesem Jahr noch etwas schöner, noch etwas interaktiver, noch mehr vernetzt. Doch ist das genug Anreiz, um beispielsweise dem TV-Käufer vom letzten oder vorletzten Jahr schon wieder einen neuen Fernseher andrehen zu können?Der Markt ist in vielen Bereichen inzwischen sehr stark gesättigt, sodass Technologien wie beispielsweise HDR bei TV-Geräten, für die es quasi keine Inhalte gibt (noch weniger als 4K), das Ruder kaum rumreißen werden. Die Audio-Branche steht vor einem ähnlichen Problem. Noch mehr Bluetooth-Lautsprecher für den Strand oder die Party? Noch mehr Soundbars? Selbst bei Kopfhörern, bei denen in diesem Jahr wieder einige wirklich überzeugende Neuheiten vorgestellt wurden (siehe Rewind 499 oder die gestrige Ausgabe), ist die schiere Masse an Neuvorstellungen desorientierend und irgendwie auch ein bisschen beliebig.Man muss den Herstellern wohl zugute halten, dass sie zumindest sehr bemüht sind, jedes Jahr die Latte noch ein Stück höher zu legen und beim Überspringen möglichst nicht zu reißen. Denn letztendlich finden sich doch immer einige wirklich faszinierende Produkte, wie der letzte Woche vorgestellte OLED-Fernseher von Panasonic, die besagte AmbiLux-Technik von Philips und last but not least die immer wieder faszinierenden Produkte vom Einzelkämpfer Apple, der nach wie vor den wohl größten Einfluss auf die Welt der Verbraucherelektronik hat.