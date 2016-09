Die Neuheiten dieser Woche:

Parrot Zik 2.0: Der High-Tech Fashion-Kopfhörer

Digipower: Schlaue Ladegeräte made in USA (Shop: )

Cullmann: Hybrid-Kugelköpfe für Foto und Video

Feuerwearmann Mitch für iPhone 6 und 6 Plus

Bowers & Wilkins Mobilkopfhörer jetzt noch besser (Shop: )

Lupine Neo X2: Für besonders helle Köpfchen (Shop: )

HTC RE: Das Videoperiskop

Parrot, Lupine, Cullmann und mehr… Erstaunlich ruhig war es in dieser Woche auf dem Marktplatz für Technikleckerbissen. Während einem an manchen Tagen die gebratenen Elektronik-Hähnchen quasi direkt in den Mund fliegen, war nun geraume Zeit Gadget-Diät angesagt. Doch ein paar feine Happen konnte ich rechtzeitig vor dem Wochenende noch aufspüren. Und hier sind sie.