Die Produkthighlights der Woche – Olympus PEN-F Retro-Kamera, neue Monitore von Philips und iiyama, Sportkopfhörer und mehr

Die Produkthighlights der Woche:

Olympus PEN-F: Retro-Digitalkamera neu definiert

Neue In-Ears von JBL für Sportskanonen

Auch Philips präsentiert neue Sportkopfhörer

iiyama bringt Ultra-Wide Screen LED im Format 21:9

MMD/Philips zeigt neue Monitore auf der ISE 2016 – darunter ein 5K-Modell

Nächstes Wochenende (am 06. und 07. Februar) findet in Hamburg die erste große HiFi-Messe des Jahres in Deutschland statt: Die norddeutschen HiFi-Tage HÖRTEST2016 bieten Besuchern im Hamburger Holiday Inn Hotel die Möglichkeit, sich die neuesten Audioprodukte anzusehen und anzuhören, sowie mit Gleichgesinnten zu fachsimpeln. Von analog bis digital und vernetzt ist alles dabei, was Rang und Namen hat. Darunter auch einige Top-Neuheiten, die erstmals in Deutschland einem breiten Publikum vorgestellt werden.Der Eintritt ist übrigens frei. – Nur die Parksituation ist etwas heikel. Die Anreise zu der an den Elbbrücken gelegenen Location lohnt sich aber auf jeden Fall, denn nirgendwo sonst in Norddeutschland hat man die Gelegenheit, so viele unterschiedliche Lösungen für hochwertige Musikwiedergabe in allen Preisklassen live zu erleben.