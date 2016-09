Die Produkthighlights der Woche – Neuer Zeppelin, DAC- und Streaming-Komponenten, Siri steuert Licht und mehr

Die Produkthighlights der Woche:

Oehlbach USB Bridge: Mini-DAC und Kopfhörerverstärker

Philips hue: "Siri, mach mein Zuhause gemütlich"

Pure Siesta Rise: Design-Radiowecker macht Morgenmuffel froh

booq Cobra squeeze: minimalistischer Laptop-Rucksack

Bluesound: Vorschau auf die 2. Generation Streaming-Devices

B&W Zeppelin: Und er fliegt und fliegt und fliegt…

Der Boom der iPod-Dockingstationen, bei denen man ein iDevice auf eine mehr oder weniger fragile Halterung stecken musste, ist ein für allemal vorbei. Streaming ist jetzt angesagt! Praktisch jeder Hersteller von Unterhaltungselektronik versucht derzeit, irgendein "Streaming-Device" an den Kunden zu bringen. Dazu beigetragen hat der Siegeszug drahtloser Verbindungstechniken wie Bluetooth und WLAN, aber auch die immer beliebter werdenden Online-Anbieter von Musik- und Videoinhalten, was wiederum mit verbesserter Internet-Bandbreite zu tun hat – die nur leider noch immer nicht überall im Land verfügbar ist.Das Problem ist - wie so oft: Worin genau unterscheiden sich die vielen Angebote eigentlich? Und wie soll man als Verbraucher bei all den Angeboten noch den Überblick behalten? Wer sich nicht intensiv mit den Feature-Listen beschäftigt oder in Testberichten informiert, steht möglicherweise wie der Ochs vorm Berg und verzichtet am Ende womöglich auf eine Neuanschaffung. Zumindest ist es den Herstellern gelungen, die früher oft sehr verwirrenden und komplizierten Netzwerkeinrichtungen auf ein Minimum an "administrativem“ Aufwand zu reduzieren. Einen Wireless- oder Smart-Speaker zu verbinden, ist heute kein Hexenwerk mehr.Nur eins nervt irgendwie: Fast jeder kocht sein eigenes App-Süppchen und die Geräte sind immer häufiger nur noch von Smartphones oder Tablets aus steuerbar – was leider nicht immer so komfortabel ist, wie eine gute, alte Infrarotfernbedienung und wie die Hersteller und weismachen wollen.