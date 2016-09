Die Produkthighlights der Woche – Neue Lautsprecher aktiv, wireless und vernetzt, neue Fuji Kameras und mehr

Die Produkthighlights der Woche:

Naim Mu-so Qb: Wireless-Musiksystem in Würfelform

Sony: Drahtlos voll auf die Ohren

Nubert: Aktive nuPro-Serie um zwei Standlautsprecher ergänzt

Vorschau auf heiße ELAC-Neuheiten für März/April

Selfies und Panoramas: Cullmann verbindet beides

Fujifilm stellt drei neue Kameras vor (X-Pro2, X-E2S und X70)

Aus der Sicht von Technophilen wie mir hat das Jahr 2016 einen ziemlich guten Start hingelegt. Neben den Neuheiten der CES – bei denen es sich allerdings zu einem nicht unerheblichen Teil erst mal nur um Ankündigungen für eine spätere Verfügbarkeit in 2016 handelt – und nachfolgenden Vorstellungen, wie denen von Fuji (siehe letzt Seite), zeichnet sich am Horizont noch viel mehr Aufregendes aus der Technikwelt ab. Mit dem iPhone 7 und neuen Macs/MacBooks und vielleicht der Apple Watch 2 wird vor allem Apple mal wieder einen Großteil dazu beitragen.Freunde der anspruchsvollen Fotografie können sich beispielsweise noch auf Ankündigungen wie die Olympus PEN F (voraussichtlich Ende Februar) und die OM-D E-M1 II (vermutlich Herbst) freuen. Audiofans steht ein tolles Jahr mit noch ausgefeilteren und bedienungsfreundlicheren vernetzten Komponenten bevor, aber auch der mögliche Abschied von der analogen Kopfhörerbuchse im iPhone – was Einschränkungen aber auch Fortschritt in Sachen Klang mit sich bringen wird.So oder so: Die REWIND bleibt für Sie am Ball.