Neu auf MacTechNews.de: Mac Rewind - Ihre kostenlose Wochenzeitschrift als PDF

Ab sofort wird MacTechNews.de jeden Sonntag einenveröffentlichen. Darin informieren wir Sie detailliert über die wichtigsten Ereignisse der letzten Woche. Außerdem sind auch Testberichte und viele aktuelle Themen zur Vertiefung abgedruckt.In der ersten Ausgabe werden folgende Themen behandelt:Ein erster Blick auf die wichtigste Applikation des Paketes - iPhoto 6Neue Gadgets, Umfragen und Music RatingsWas sich in der vergangenen Woche als interessant erwiesen hatProzessortausch im iMac Core DuoIntel vs. PowerPC - Fotojournalist vergleicht iMac Core Duo mit PowerbookNeue iBooks mit Intel-Prozessor im März?Die nächste Ausgabe wird am Sonntag, den 12.02.2006 erscheinen.

