Die Produkthighlights der Woche:

DVBLink-Produkte jetzt mit OS-X-Unterstützung

Kalte Hände beim Telefonieren? Zwei Smartphone-kompatible Handschuh-Alternativen

Zwei "Dampfradios" des digitalen Zeitalters

T+A: Neuer Spitzen-DAC Made In Germany

Premium-USB-C-Adapter und -Kabel für MacBook in Gold und Spacegrau

beyerdynamic kündigt Nachfolger des T 5 p an

Das war's. 2015 ist so gut wie vorbei. Jetzt noch ein paar Weihnachtstage – bei den meisten vermutlich um einige Urlaubstage verlängert – anschließend krachende Silvester-Sause mit obligatorischer Ausnüchterungsphase an Neujahr und kaum ein paar Tage später startet das neue Technikjahr mit der traditionellen CES in Las Vegas durch.So hektisch wie es klingt, muss es natürlich nicht sein. Die Rewind wünscht allen Lesern entspannte und genussvolle Feiertage! Nächstes Wochenende gibt es nur eine verkürzte Ausgabe.