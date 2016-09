Es wurde mal wieder richtig eng im Hamburger Holiday Inn Hotel, als am vergangenen Wochenende die 11. Norddeutschen HiFi-Tage stattfanden. Die komplett vom HiFi-Studio Bramfeld ausgerichtete Messe zog massenhaft Besucher in den Hotelturm an den Elbbrücken. Wer mit dem Auto angereist ist und keinen weiten Fußmarsch in Kauf nehmen wollte, musste schon deutlich vor der offiziellen Eröffnung um 10 Uhr anreisen. Dafür gab es kostenlosen Einlass und zahllose interessante Produkte, Vorführungen und Workshops zu erleben.