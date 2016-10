MacBook Pro 2016: macOS birgt Hinweise auf neue OLED-Leiste

Es ist kein großes Geheimnis mehr, was eine der wesentlichen Neuerungen des kommenden MacBook Pro wird. Nachdem in den letzten Monaten bereits zahlreiche Bauteile auftauchten und auch Berichte aus sehr verlässlichen Quellen kursierten, gilt die OLED-Eingabeleiste als sicherer Kandidat für das MacBook Pro "Late 2016", wie Apple das Modell wohl intern bezeichnen wird. Gestern hatte Apple macOS 10.12.1 veröffentlicht, das aller Wahrscheinlichkeit nach zur Benutzung dieser neuen Eingabeform erforderlich ist. Allerdings versteckte Apple sämtliche Hinweise sehr gut, sodass anders als in früheren Jahren keine Nennung eines noch nicht veröffentlichten Modells zu finden war. An einer Stelle gibt es ab dennoch ein klares Indiz - und zwar in Form eines Icons.In den Ressourcen der Systemeinstellungen befindet sich ein Icon, das momentan nicht aktiv ist. Die symbolhafte Darstellung der aktuellen Tastatur weist noch die altbewährten F-Tasten oberhalb der Zahlenreihe auf - bei der neuen Grafik fehlt diese hingegen. Wie auf dem folgenden Bild zu sehen, bereitet Apple gleich an zwei Stellen den Austausch der Grafik vor. Mit ziemlicher Sicherheit handelt es sich dabei um keinen Zufall, sondern um Vorbereitungen auf neue Hardware. Apple schenkt derlei Details oft viel Beachtung, weswegen es sich wohl um einen Vorboten für das kommende MacBook Pro handelt. Noch keine konkreten Hinweise gibt es zur Richtigkeit eines anderen Gerüchts, nämlich der Verwendung von Touch ID zur Anmeldung im Benutzeraccount.Apples nächstes Presse-Event findet am Donnerstag statt, um 19 Uhr unserer Zeit geht es los. Da fast über die gesamte Mac-Palette hinweg Aktualisierungen überfällig sind, gibt es am Donnerstag hoffentlich ein Produktfeuerwerk. Aktualisierungen beim MacBook Pro 15" gelten als sicher, beim MacBook Pro 13" als wahrscheinlich und auch beim MacBook Air 13,3" steht wohl eine neue Generation an. Letzten Berichten zufolge fällt das MacBook Air 11" aber weg. Unklar bleibt noch, ob die Bezeichnung "Air" weiterhin Verwendung findet oder die Variante mit 13,3" ebenfalls auf den Namen "MacBook" hört. Widersprüchliche Berichte kursieren zum iMac, der zwar möglicherweise aktualisiert wird, angeblich aber erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheint. Keinerlei Gerüchte waren zum Fortbestand oder zu einer Aktualisierung des Mac Pro sowie des Mac mini zu vernehmen.