MacBook Pro 2016: Manche Nutzer besorgt über kurze Akkulaufzeiten

Apples neues MacBook Pro soll bei normaler Nutzung eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden besitzen. Dies werde trotz eines, im Vergleich zum Vorgängermodell, kleineren Akkus durch energiesparsamere Technik erreicht. Jetzt tauchen immer mehr Berichte auf, nach denen einige Nutzer eine stark verkürzte Akkulaufzeit erfahren würden.Laut den Berichten sinkt die Akkulaufzeit auf drei bis sechs Stunden, was 30 bis 60 Prozent der angegebenen Laufzeit bedeuten würde. Natürlich hängt die Akkulaufzeit immer mit der Nutzung zusammen. Aufwendige Spiele oder Videoschnitt brauchen deutlich mehr Leistung als Office-Anwendungen. Ein Anwender schreibt jedoch, dass er beim Surfen im Internet maximal fünf bis sechs Stunden erreiche, was die Theorie eines zu hohen Energieverbrauchs widerlegt.Ein anderer Anwender berichtet sogar von nur drei Stunden Akkulaufzeit, wenn er einen externen 1080p-Bildschirm anschließt. Er würde hauptsächlich den Chrome-Browser nutzen, beim Videospielen falle die Akkulaufzeit noch weit unter den genannten Wert von 3 Stunden.Da die genannten Akku-Probleme vorwiegend bei Nutzung des Chrome-Browsers auftreten, könnte ein Fehler im Programm-Code für den hohen Energiebedarf verantwortlich sein. Diese Annahme gilt es jedoch noch zu bestätigen.Apple selbst gibt bei eingeschaltetem WLAN, halber Bildschirmhelligkeit und eingeschaltetem Bluetooth sowohl für das 13-Zoll-Modell als auf für die 15-Zoll-Variante folgende Laufzeiten an: Bis zu 10 Stunden Surfen über WLAN, bis zu 10 Stunden Ansehen von iTunes-Filmen, bis zu 30 Tage Standby. Das kleinere MacBook Pro mit Touchbar besitzt einen Akku mit 49,2 Wattstunden und wird mit einem 61-Watt-Netzteil geliefert. Das 15-Zoll-Modell kann eine Akku-Kapazität von 76 Wattstunden vorweisen und enthält im Lieferumfang ein 87-Watt-Netzteil.Weiterführende Links: