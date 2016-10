MacBook Pro 2016: Lieferzeiten schnellen in die Höhe

Als Apple die neuen MacBook Pro vorgestellt hat, kamen in vielen Foren Diskussionen über den verlangten Preis auf. Die Geräte seien zwar hervorragend, jedoch für das zu zahlende Geld stimme das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht, so die vorherrschende Meinung in den Diskussionen.Während der Diskussionen ließ sich das Gerät bereits vorbestellen. Da die Lieferzeiten stark gestiegen sind, hat Apple entweder eine geringe Produktionskapazität oder viele Kunden haben sich trotz des hohen Preises für eines der Geräte entschieden. Wir berichteten erst kürzlich über Lieferengpässe in der Fertigungskette Bei den 13-Zoll-Modellen ist lediglich das 13 Zoll MacBook Pro ohne Touch ID und Touch Bar in naher Zukunft lieferbar, alle anderen Modelle sind mit „lieferbar in 3-4 Wochen“ gelistet. Wie die Verfügbarkeit der Modelle in den Apple Stores aussieht, ist aktuell noch nicht bekannt, eventuell ist das preiswerteste 13-Zoll-Modell dort sogar auf Lager und somit direkt verfügbar.Bei den 15-Zoll-Modellen sieht es ähnlich aus - hier bekommt man kein Gerät ohne mehrwöchiges Warten. Alle Modelle sind mit „Lieferbar in 3-4 Wochen“ gekennzeichnet. Da Apple jedoch in letzter Zeit häufig schneller liefern konnte als angegeben, sollten wartende Kunden die Hoffnung auf eine frühere Verfügbarkeit nicht aufgeben.Weiterführende Links: