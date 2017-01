Mac-Tipp: Lautstärke feinjustieren mit der Tastatur

Drücken der Alt- und Shift-Taste

Anderes Verhalten auf MacBook Pro mit Touch Bar

Für den schnellen Zugriff auf die Systemlautstärke gibt es auf Mac-Tastaturen seit langem drei extra dafür reservierte Tasten: »Stumm«, »Leiser« und »Lauter«. Die letzteren erlauben eine Justierung der Lautstärke in 16 Schritten, was für die meisten Anwendungsfälle ausreichend fein ist. Wer jedoch für die perfekte Wohlfühllautstärke noch deutlich mehr Zwischenabstufungen benötigt, muss dafür nicht extra zur Maus greifen, um das Ton-Menü anzuwählen, sondern kann auch das ganz einfach von der Tastatur aus bewerkstelligen.Durch gleichzeitigessorgen die Lautstärke-Knöpfe nämlich für Änderungen, die nur ein Viertel so groß sind wie üblich. Somit erhöht sich die Zahl der Schritte von Stumm bis maximale Lautstärke auf 64. Verwendet man die Lauter- oder Leiser-Taste danach wieder ohne Shift und Alt, springt die Lautstärke auf die nächste volle Stufe, bevor sie ihr normales Verhalten wiederaufnimmt. Übrigens: Wer nur die Alt-Taste gedrückt hält, den führt ein Druck auf einen Lautstärke-Knopf direkt in das Systemmenü »Ton«.Die Lautstärke-Feinjustierung per Tastendruck gibt es im Mac-Betriebssystem bereits seit Jahren, schon als es noch Mac OS X hieß. Mit dem allerneuesten Mac, dem MacBook Pro 2016, hat sich allerdings diesbezüglich etwas geändert. Denn hier fielen die klassischen F-Tasten weg, von denen bisher drei für die Lautstärkesteuerung reserviert waren. Stattdessen gibt es im rechten »System«-Bereich der OLED-Leiste zwei animierte Knöpfe: »Stumm« und »Lautstärke«. Letzterer lässt einen Slider zur Lautstärkekontrolle erscheinen. Dieser durchkämmt allerdings nur die üblichen 16 Lautstärke-Schritte, selbst bei gedrückter Alt- und Shift-Taste. Offensichtlich ist hier die alte Funktionalität vergessen worden, denn an dieser Stelle würde sie durchaus Sinn ergeben.Um das oben dargestellte Verhalten auch auf dem MacBook Pro 2016 zu erhalten, muss der System-Bereich der Touch Bar ausgefahren werden. Dies geschieht über den kleinen weißen Pfeil neben der Helligkeitskontrolle. Daraufhin steht die gesamte Leiste für Systemfunktionen zur Verfügung und die klassischen drei Knöpfe »Stumm«, »Lauter« und »Leiser« sind wieder da. Diese verhalten sich genauso wie auch Tastaturen mit physischen F-Tasten und erlauben die Feinjustierung in 64 Schritten mithilfe der Alt- und Shift-Taste.