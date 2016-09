Ab sofort steht die 99. Ausgabe unseres Wochenrückblicks "Mac Rewind" zum Download bereit. In dieser Ausgabe werden folgende Themen behandelt:



Fatman & Little Boy

Praxistest Fatman iTube (ca. 550 Euro) und KingRex T20U Vollverstärker (ca. 270 Euro)



Life.Blog

by PlasticSurf



Die nächste Ausgabe wird voraussichtlich am Samstag, dem 05. Januar 2008 erscheinen.Weiterführende Links: