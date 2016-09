Mac Rewind - Ausgabe 95 erschienen

Ab sofort steht die 95. Ausgabe unseres Wochenrückblicks "Mac Rewind" zum Download bereit. In dieser Ausgabe werden folgende Themen behandelt:Anwendertest des Drobo „Datenroboters“Neuigkeiten aus der TechnikweltDiese Woche mit einem Bild von Heinz Jörg WurzbacherDer erste Link an der Seite führt Sie in den iTunes Store, in dem Sie nun die Mac Rewind kostenlos und bequem als Podcast abonnieren können. Der Zweite ist der direkte Download-Link zum PDF, der Dritte führt Sie zu der Seite der Mac Rewind.Mac Rewind kann ab dieser Ausgabe auch auf dem iPhone und dem iPod touch gelesen werden.Einige Transparenzverläufe in der PDF werden vom Programm "Vorschau" in OS X u. U. nicht richtig dargestellt. Die optimale Darstellung ist derzeit nur mit dem Adobe Acrobat Reader 8 oder neuer gewährleistet. Zur weiteren Optimierung der PDF-Darstellung würden wir uns über Ihr Feedback sehr freuen.Die nächste Ausgabe wird voraussichtlich am Samstag, dem 08. Dezember 2007 erscheinen.

