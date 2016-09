Mac Rewind - Ausgabe 84 erschienen

Ab sofort steht die 84. Ausgabe unseres Wochenrückblicks "Mac Rewind" zum Download bereit. In dieser Ausgabe werden folgende Themen behandelt:Praxistest CanoScan 8800FUnverzichtbar oder überflüssig? Die neueste Hardware der Woche.Diese Woche mit Bildern von mad4bad, der_seppel und BlaubierhundZur Teilnahme an "Bilder der Woche" ist es ab sofort nicht mehr notwendig, das Bild bei MacTechNews in der Galerie zu posten. Wer sein Glück bei der Teilnahme versuchen möchte, schickt bitte maximal zwei Bilder Pro Woche an "bilder@mactechnews.de". Die Teilnahmebedingungen stehen auf der letzten Seite in Mac Rewind. Für die nähere Zukunft sind auch Gewinnspiele mit kleinen Sachpreisen geplant.Der erste Link an der Seite führt Sie in den iTunes Store, in dem Sie nun die Mac Rewind kostenlos und bequem als Podcast abonnieren können. Der Zweite ist der direkte Download-Link zum PDF, der Dritte führt Sie zu der Seite der Mac Rewind.Die nächste Ausgabe wird voraussichtlich am Samstag, dem 22. September 2007 erscheinen.

