Mac Rewind Ausgabe 8 erschienen

Ab sofort steht die achte Ausgabe unseres Wochenrückblicks "Mac Rewind" zum Download bereit. In dieser Ausgabe werden folgende Themen behandelt:MacBook Pro mit einer Vielzahl von Kinderkrankheiten?Der schlafende Leopard erwachtNützliche HelferleinWindows auf Intel-MacsOrganische iPod-Hülle für naturverbundene Musikfans„iPod also bin ich“: Anmerkungen zum Fetisch der NetzwerkkinderKommt bald das iPhone?Der erste Link an der Seite führt Sie in den iTunes Music Store, in dem Sie nun die Mac Rewind kostenlos und bequem als Podcast abonnieren können. Der zweite ist der direkte Download-Link zum PDF, der dritte führt Sie zu der Seite der Mac & iPod Rewind.Die nächste Ausgabe wird amerscheinen.Außerdem möchten wir allen Interessierten zum geglückten Start unseres Wochenendmagazins einen Werbeplatz in der Mac Rewind zum Einführungspreis von nur 100 Euro zzgl. MwSt für 4 Ausgaben anbieten. Bei Interesse schreiben Sie eine eMail an werbung@mactechnews.de

