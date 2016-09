Mac Rewind - Ausgabe 73 erschienen

Ab sofort steht die 73. Ausgabe unseres Wochenrückblicks "Mac Rewind" zum Download bereit. In dieser Ausgabe werden folgende Themen behandelt:Neues Fotozubehör im Test – Cullmann Magnesit Kugelkopf und Gary Fong LightsphereNeuheiten und UpdatesDiese Woche mit Bildern von Jack_Dumpy, timsomat und Insert Text HereDer erste Link an der Seite führt Sie in den iTunes Music Store, in dem Sie nun die Mac Rewind kostenlos und bequem als Podcast abonnieren können. Der Zweite ist der direkte Download-Link zum PDF, der Dritte führt Sie zu der Seite der Mac Rewind.Die nächste Ausgabe wird voraussichtlich am Samstag, dem 7. Juni 2007 erscheinen.

