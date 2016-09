Mac Rewind - Ausgabe 64 erschienen

Ab sofort steht die 64. Ausgabe unseres Wochenrückblicks "Mac Rewind" zum Download bereit. In dieser Ausgabe werden folgende Themen behandelt:Eine Chronologie der Akkuprobleme seit Anfang 2007Praxistest des Lowepro Fotorucksacks Vertex 200 AWNeues für Mac, iPod & Friends, sowie Meldungen jenseits des Tellerrandes.Diesmal mit Bildern von Jasper Grahl, Blaubierhund und BigMacDer erste Link an der Seite führt Sie in den iTunes Music Store, in dem Sie nun die Mac Rewind kostenlos und bequem als Podcast abonnieren können. Der zweite ist der direkte Download-Link zum PDF, der dritte führt Sie zu der Seite der Mac Rewind.Die nächste Ausgabe wird voraussichtlich am Samstag, den 05. Mai 2007 erscheinen.

