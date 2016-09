Mac Rewind - Ausgabe 31 erschienen

Ab sofort steht die 31. Ausgabe unseres Wochenrückblicks "Mac Rewind" zum Download bereit. In dieser Ausgabe werden folgende Themen behandelt:Testbericht der neuen Logitech MX RevolutionBlack Pearls - Jamo i300 jetzt auch in schwarz erhältlichMehr Grafik für weniger GeldDer erste Link an der Seite führt Sie in den iTunes Music Store, in dem Sie nun die Mac Rewind kostenlos und bequem als Podcast abonnieren können. Der zweite ist der direkte Download-Link zum PDF, der dritte führt Sie zu der Seite der Mac Rewind.Die nächste Ausgabe wird voraussichtlich amerscheinen.Wenn Sie gerne in der Mac Rewind Werbung schalten würden, schreiben sie an werbung@mactechnews.de . Der Preis für ca. 1/4 Seite in 4 Ausgaben beträgt 110 Euro zzgl. MwSt.

