Mac Rewind Ausgabe 3

Ab sofort steht die dritte Ausgabe unseres Wochenrückblicks "Mac Rewind" zum Download bereit. In dieser Ausgabe werden folgende Themen behandelt:Welche Software zur Verwaltung der Bildersammlung?Wann kommt der iPod für Couch Potatoes?Putzteufel für das SystemMacBook Pro nun doch rechtzeitig beim Kunden?Die zauberhafte Reise durch das WebIntel Mac mini im Anflug?Die nächste Ausgabe wird amerscheinen.Außerdem möchten wir allen Interessierten zum geglückten Start unseres Wochenendmagazins einen Werbeplatz in der Mac Rewind zum Einführungspreis von nur 100 Euro zzgl. MwSt für 4 Ausgaben anbieten. Bei Interesse schreiben Sie eine eMail an werbung@mactechnews.de

