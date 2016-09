Mac Rewind - Ausgabe 189 erschienen

Ausgabe 189 unseres wöchentlichen Magazins Mac Rewind

Aktualisierung

Ab sofort stehtzur Verfügung. Wie immer können Sie über MacRewind.de die aktuelle Ausgabe lesen, das Magazin kostenlos über den iTunes Store abonnieren oder im umfangreichen Archiv stöbern. Auch in dieser Woche gibt es wieder zahlreiche interessante Themen:• Gitzo Retroaktiv• M9/X1: Leica geht aufs Ganze• Equinux: The Tube 2.9.4, Live TV 1.1 und myTV-930C• JOBO: Foto-Display mit Gestensteuerung• CF-Cards: Neues Deck bitte!• B&W: Zeppeline sind wieder in!• Logitech Lapdesk• Sure it‘s a Shure• dofair: Suchen und helfen• Navigon: iPhone mit Live-Traffic• Uhren und Promis: Nach einigen Problemen sollte der Download jetzt fehlerfrei funktionieren.Weiterführende Links: