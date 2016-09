Mac Rewind - Ausgabe 188 erschienen: IFA Spezial

Ausgabe 188 unsere wöchentlich erscheinenden PDF-Magazins Mac Rewind zur Verfügung

Es ist nur Rock‘n Roll

Bild der Woche

Ab sofort steht. In dieser Woche gab es zwei besonders wichtige Themen: Apples Event am vergangenen Mittwoch, das bereits auf MacTechNews ausführlich behandelt wurde, und die IFA. Die Internationale Funkausstellung in Berlin ist zu einem alljährlichen Highlight für Technikfans aus aller Welt geworden und zog auch diesmal wieder viele Besucher in ihren Bann. Im reich bebilderten Bericht können Sie sich auch bei der bequemen Lektüre auf dem heimischen Sofa einen Überblick über die Veranstaltung verschaffen.Die weiteren Themen der aktuellen Ausgabe:Apples Präsentation der neuen iPods und iTunes 9Ausnahmsweise diesmal mit einer zusätzlichen IFA-ImpressionWeiterführende Links: