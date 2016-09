Mac Rewind - Ausgabe 173 erschienen: High End Spezial

28 Seiten der aktuellen Ausgabe stehen ganz unter dem Zeichen der Münchner

Ab sofort steht Ausgabe 173 unseres wöchentlichen Magazins Mac Rewind zur Verfügung. Wie immer haben Sie die Möglichkeit, die aktuelle Ausgabe entweder bequem über iTunes zu abonnieren, das Dokument direkt zu laden oder auch im umfangreichen Archiv zu stöbern. Die"High End 2009"Die Symbiose zwischen klassischer HiFi-Elektronik und Computern schreitet unaufhaltsam voran, doch auch die Analogtechnik ist lebendiger denn je. Was es dieses Jahr an spannenden Neuheiten in München zu bewundern gab, erfahren Sie in dieser Ausgabe.Die Bilder der Woche stammen von Marcel Sahlmen, Sputnik123 und WALL*E.Weiterführende Links: