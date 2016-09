Mac Rewind - Ausgabe 16 erschienen

Ab sofort steht die 16. Ausgabe unseres Wochenrückblicks "Mac Rewind" zum Download bereit. In dieser Ausgabe werden folgende Themen behandelt:Das Warten hat ein EndeDer mit den Scannern tanztAufstellungstipps für Ihre LautsprecherzeitlosRuuuf miiiich aaaan! – Bald ein richtiges iPod-Handy verfügbar?Der erste Link an der Seite führt Sie in den iTunes Music Store, in dem Sie nun die Mac Rewind kostenlos und bequem als Podcast abonnieren können. Der zweite ist der direkte Download-Link zum PDF, der dritte führt Sie zu der Seite der Mac Rewind.Die nächste Ausgabe wird voraussichtlich amerscheinen.Werben Sie in vier Ausgabe der Mac Rewind für nur 100 Euro! Bei Interesse senden Sie eine eMail an werbung@mactechnews.de , wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen!

Weiterführende Links: