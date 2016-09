Mac Rewind - Ausgabe 12 erschienen

Ab sofort steht die 12. Ausgabe unseres Wochenrückblicks "Mac Rewind" zum Download bereit. In dieser Ausgabe werden folgende Themen behandelt:Unterwegs mit MacBook & Co. – Tragesysteme für Apple HardwareKomm spielen!Ein Dienstprogramm und seine oft unterschätzten MöglichkeitenJetzt ist es sicher: Irgendwann kommt neue Apple-Hardware!Der erste Link an der Seite führt Sie in den iTunes Music Store, in dem Sie nun die Mac Rewind kostenlos und bequem als Podcast abonnieren können. Der zweite ist der direkte Download-Link zum PDF, der dritte führt Sie zu der Seite der Mac Rewind.Die nächste Ausgabe wird amerscheinen.

Weiterführende Links: