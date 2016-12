Nachdem Apple CEO-Tim Cook bereits letztes Jahr eine Abschlussrede vor Absolventen der George Washington University gehalten hat, wird er auch nächstes Jahr vor Studenten sprechen. Diesmal ist seine Rede am Massachusetts Institute of Technology's (MIT) geplant und wird am 9. Juni 2017 stattfinden. Cooks Amtsvorgänger Steve Jobs sorgte ebenfalls mit einer Abschlussrede 2005 für große Aufmerksamkeit.Diese hielt er damals an der Stanford University und die Live-Aufnahme zählt auf YouTube zu den meist gesehenen Videos überhaupt. In seiner Rede sprach er erstaunlich offen über sein privates Leben und gab den Studenten den Tipp „stay hungry stay foolish“, also hungrig nach Neuem und töricht oder albern zu bleiben.Tim Cook tritt mit seiner Rede in die Fußstapfen des Schauspielers Matt Damon, der in diesem Jahr die Abschlussrede am MIT hielt. Matt Damon ist unter anderem bekannt aus den Bourne-Filmen, in denen er in der Hauptrolle spielt.Weiterführende Links: