finden Sie auch hier den praktischen Kompakt-Kasten

iconBIT USB-Ladegerät FTB Five (Shop: )

Libratone DIVA Wireless Soundbar

Ultrasone Kopfhörer Performance 880

Epson EcoTank Nachfüll-Tintensystem und Drucker

Marantz Kopfhörerverstärker HD-DAC1

i-FlashDrive ONE und i-FlashDrive EVO mit USB 3.0

Cygnett: Smarte Outfits für das iPhone 6 (Shop: )

Sennheiser: Urbanisierte Lifestyle-Kopfhörer (Shop: )

Was bisher in der Rewind-PDF unter „Tools, Utilities & Stuff“ lief, erscheint fortan unter dem Titel „Technikneuheiten der Woche“, worunter wir Sie wie gewohnt über interessante Produktvorstellungen informieren möchten. Jeder Neuheit wird dabei eine Seite gewidmet und wie aus der "alten Rewind gewohntmit den wichtigsten Basisinformationen und Links zum Produkt. Wenn in dem Kasten ein kleines Einkaufswagen-Symbol zu sehen ist, handelt es sich um einen Partnerlink. Sie unterstützen die Rewind, wenn Sie über einen solchen Link einkaufen. Nachteile entstehen Ihnen dadurch keine.In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen folgende Neuheiten vor: