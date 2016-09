Die Produkthighlights der Woche – Leica Unterwasser-Kamera, wasserdichtes Apple Watch Case, Funk für HiFi und mehr

Die Produkthighlights der Woche:

Albrecht Audio: WLAN-Lautsprecher für Musik in allen Räumen

BrydgeAir Tastatur für das iPad Air

nubert nuFunk: Klassische HiFi-Komponenten fit für Funk gemacht

Leicas neue Outdoor-/Unterwasserkamera macht ein X für ein U

AOC: 35" Curved-Monitor für extrabreiten Gaming-Spaß

Apple Watch jetzt noch wasserdichter machen

Die drahtlose Vernetzung von AV-Komponenten und Haushaltsgeräten schreitet unaufhaltsam voran. Das Problem dabei: Von einheitlichen Standards und intuitiver Bedienung sind wir noch weit entfernt, weil so ziemlich jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht. Einfach hinstellen und jedes beliebige Gerät von jedem beliebigen Device oder Player steuern ist nicht.Von unterschiedlichen Einrichtungsprozeduren über verschiedenste Übertragungsstandards und -Protokolle bis zu den zahlreichen Apps zur Steuerung muss man sich an jedes System erst gewöhnen und sich mit seinen Vor- und Nachteilen arrangieren. Dazu kommen nicht selten Probleme mit der Funkreichweite, der Übertragungsbandbreite oder Verzögerungen durch die Übertragungs- und Verarbeitungswege (Latenzen). Nur wer sich intensiv damit befasst, kann von den Vorteilen profitieren. So gerne wir die lästigen Kabel auch loswerden wollen, sie bewahren uns vor etlichen Stolperfallen. Strom anschließen, Audio- oder Videokabel anstöpseln, mit einer stets einsatzbereiten IR-Fernbedienung anstatt einer komplizierten App steuern und dann einfach nur die Inhalte genießen.So sehr ich auch ein Freund fortschrittlicher Technik bin: Die schöne neue Welt der Drahtlos-Unterhaltung – und erst Recht das "Internet of Things" – ist in meinen Augen noch lange nicht am Ziel angekommen. Die Funk-basierten Neuheiten in dieser Ausgabe machen da keine Ausnahme. Dennoch ist es schön zu sehen, dass immer mehr Anbieter sich mit der Thematik befassen.