"Irgendwo dazwischen könnte die klangliche Wahrheit liegen".

Die Produkthighlights der Woche:

KEF Muo: Edellautsprecher ganz klein

B&W 800-Serie Diamond: Edellautsprecher ganz groß

PEAQ PPA33BT-B: Noch ein Bluetooth-Lautsprecher

Libratone ZIPP: Yepp, noch mehr Lautsprecher – aber wieder anders

Sonos PLAY:5 ab 25. November erhältlich

Sonnet: Endlich das ultimative Thunderbolt-Dock?

Philips: Ambilight jetzt auch für Computermonitore

– In Anlehnung an unsere aktuelle Themenwoche in der Galerie passt das Motto möglicherweise auch auf die ersten beiden Artikel dieser Ausgabe. Entweder ein kleiner Bluetooth-Lautsprecher für den kleinen Musikhunger hier und dort, oder kompromisslose High-End-Lautsprecher zu Preisen eines gut ausgestatteten Kleinwagens. Oder eben etwas dazwischen. Oder beides?Die Welt der Unterhaltungselektronik bietet zum Glück für jeden Anspruch und Geldbeutel etwas. Entsprechende Begeisterung für Technik vorausgesetzt. Viel Spaß mit der Rewind und den Produkthighlights am Wochenende.