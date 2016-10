Kurz vor Verkaufsstart: Drei neue MacBook-Modelle in Russland registriert

Vorzeitige Hardware-Anmeldung

Bestätigung eines verschobenen iMac-Starts?

Obwohl es eigentlich nur noch ein offenes Geheimnis ist, was Apple uns an diesem Donnerstag in Cupertino zu sagen hat, kommt aus Russland nun eine weitreichende Bestätigung der Gerüchte. In dem osteuropäischen Staat ist es nämlich notwendig, dass elektronische Produkte mit Verschlüsselungs- und Kryptografie-Software rechtzeitig bei der »Eurasischen Wirtschaftskommission« angemeldet werden. Dies betrifft so gut wie jedes Apple-Produkt.So tauchte nun eine neue Anmeldung bei der Behörde auf, die sich mit drei neuen Produkte aus dem Hause Apple beschäfigt. Dabei handele es sich um drei »tragbare Personalcomputer-Modelle« mit den Bezeichnungen A1706, A1707 und A1708, auf denen jeweils die Software macOS 10.12 läuft. Es dürfte sich dabei um die drei erwarteten neuen MacBooks handeln.Zwei der neuen Modelle gehören den letzten Meldungen zufolge zur Familie des MacBook Pro und kommen in den altbekannten Größen 13,3’’ und 15,4’’ daher. Das dritte MacBook hat ebenfalls einen 13,3’’-Formfaktor, wird aber wahrscheinlich entweder als neues MacBook Air oder als größere Variante des MacBook ohne Namenszusatz vermarktet.Die russische Anmeldung scheint durch etwas, was sie gerade nicht enthält, sogar einen weiteren Bericht zu bestätigen. Dem Apple-Kenner Ming-Chi Kuo sollen nämlich die neuen iMacs sowie das aktualisierte Thunderbolt Display zwar am Donnerstag vorgestellt, aber nicht vor 2017 auf den Markt gebracht werden. Da es keinen Bericht über einen »Desktop-PC« aus dem Hause Apple aus Russland gibt, ist die Verschiebung des iMac-Starts durchaus im Bereich des Möglichen.Sowohl das MacBook Pro als auch das MacBook Air, bzw. 13’’-MacBook, sollen mit neuen Anschlüssen auf den Markt kommen. USB-C löst das bisherige USB-A und die MagSafe-Schnittstelle für die Stromzufuhr ab. Das Pro-Modell erhält darüber hinaus noch Ports mit Thunderbolt 3. Die weiteren erwarteten Spezifikationen rund um Prozessor und OLED-Leiste haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengefasst: Weiterführende Links: