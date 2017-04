Kostenlose Preview von Outlook for Mac mit spezieller Google-Unterstützung

Speziell für Nichtabonnenten hat Microsoft eine kostenlose Preview von Outlook for Mac veröffentlicht, die über eine spezielle Google-Unterstützung verfügt. Demnach arbeitet Microsoft an einer umfassenden Unterstützung des konkurrierenden Online-Dienstes in der eigenen Kalender- und Mail-Lösung.Bis Ende Juni können Tester mit der Preview kostenlos Outlook for Mac nutzen. Insbesondere geht es aber um die Anbindung an die Google-Dienste. Neben Gmail betrifft dies auch den Google Kalender sowie Google Kontakte. Neben einer einfachen Einrichtung des Google-Zugangs steht auch die Kompatibilität im Vordergrund der Tests.Dazu gehört die Synchronisation aller Daten zwischen Outlook und Google-Servern sowie die Unterstützung spezieller Sonderfunktionen wie den fokussierten Posteingang. So werden beim fokussierten Posteingang E-Mails durch Outlook vorsortiert und die wichtigsten E-Mails hervorgehoben, damit der Nutzer schneller alle relevanten E-Mails findet.Die Preview von Outlook for Mac erfordert mindestens OS X 10.10 Yosemite und ist als Download immerhin 766 MB groß. Wer an Outlook Gefallen gefunden hat, muss ab Juli 2017 allerdings dann ein Abonnement abschließen oder die Home-Version erwerben. Die Preise bewegen sich zwischen monatlich 7 Euro und einmalig 279 Euro.