Kleine Updates für iMovie und Final Cut Pro erschienen

Apple hat zwei kleine Updates für iMovie und Final Cut Pro veröffentlicht, welches einige Probleme im Zusammenhang mit den Videoschnittprogrammen beheben. Im Fall von iMovie hat Apple vor allem Stabilitätsprobleme gelöst, die nur dann auftraten, wenn in bestimmten älteren Versionen der App bereits Filme und Trailer geteilt und danach die App aktualisiert wurde. iMovie 10.1.4 benötigt mindestens OS X 10.11.2 und ist für nahezu alle Nutzer als kostenloses Update verfügbar.In Final Cut Pro hatten sich mit Version 10.3 einige Probleme eingeschlichen, als der neue Dark Mode mit zusätzlichen Fensterlayouts und separater Timeline eingeführt wurde. So konnte es in bestimmten Sprachen zu Problemen mit Bildern im Viewer kommen, welche in diesem Fall angeschnitten waren.Ebenso war die Aktualisierung der Mediathek unzuverlässig, was mit dem Update auf Version 10.3.1 ebenfalls gelöst wurde. Außerdem lassen sich Profile zur Farbkorrektur nun problemfrei über die Zwischenablage auf weitere Clips anwenden. Final Cut Pro 10.3.1 ist für bestehende Nutzer kostenlos über den Mac App Store verfügbar. Mindestvoraussetzung ist auch weiterhin OS X 10.11.4. Der Preis für den Neukauf liegt bei 299,99 Euro.