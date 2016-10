KGI: Nächster iMac erst 2017 - Vorstellung am Donnerstag?

Apple wird am kommenden Donnerstag seine nächste Keynote unter dem Titel „Hello again“ abhalten. Für die Präsentation erwarten Beobachter zahlreiche Neuerungen in der Mac-Produktpalette. Da der Titel der Keynote sicher bewusst gewählt wurde und man diesen bereits für große Veränderungen beim iMac genutzt hat, gehen nun viele Branchenkenner von Neuerungen bei den iMacs aus. Jetzt meldet sich der für gewöhnlich gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo zu Wort und erklärt seine Erwartung. Kuos Angaben treffen neue Apple-Produkte und deren Eigenschaften meist sehr genau.Zuerst soll laut Kuo das MacBook Pro aktualisiert werden, dieses könne dann auch zeitnah zum Verkauf stehen. Für die Geräte erwartet Kuo unter anderem eine OLED-Funktionsleiste sowie die Tastatur mit dem Butterfly-Mechanismus. Das MacBook Pro wird mit einem Bildschirm in 13 und 15 Zoll ausgeliefert. Des Weiteren gibt Kuo an, dass Apple ein zusätzliches 13-Zoll-MacBook vorstellt, hierbei könnte es sich um das MacBook Air handeln.Weiter äußerte sich Ming-Chi Kuo von KGI zu den neuen 5K-Bildschirmen und neuen iMacs. Bei beiden Geräten seien seinen Informationen zufolge die Entwicklungsarbeiten noch nicht abgeschlossen und die Produkte sollen erst ab Frühjahr 2017 zur Verfügung stehen. Trotzdem ist es naheliegend, dass Apple die Produkte am Donnerstag ankündigt, da der Name der Veranstaltung dies vermuten lässt. Auch könnte es dann Anfang nächsten Jahres größere Design-Veränderungen bei Apples Desktop-Computer geben.Zu neuen Mac Pros und Mac Minis äußerte sich Ming-Chi Kuo nicht. Bei einer möglichen Aktualisierung könnte es aber auch hier Neuerungen wie zum Beispiel USB-Typ-C-Anschlüsse geben. Gewissheit bringt erst die Keynote am Donnerstagabend. Hier wird Apple seine neuen Mac-Produkte vorstellen und sicher Angaben zu deren Verfügbarkeit machen. Die Keynote überträgt Apple live. Sie startet um 19 Uhr deutscher Zeit.Weiterführende Links: