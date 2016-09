IFA-Neuheiten in Kurzvorstellung – Teil 1: Philips, Pioneer, beyerdynamic und mehr

Philips

Philips auf der IFA (Halle 22)

Lichtsystem Hue

30 neue Leuchten und Lampen

Bewegungsmelders

Everlite SHL4805 (€39,99)

Aerolite SHL4600 (€29,99)

InEar Kopfhörer Hyprlite SHE4205 (€24,99)

40" Curved 4K-Monitor

34-Zoll-Curved-Display der X7-Serie im 21:9 Format

24″-Full-HD-Modell

Philips Display mit Popup-Webcam

Auf einen Messebericht vom Ort des Geschehens unter dem Berliner Funkturm muss ich in diesem Jahr aus zeitlichen Gründen leider verzichten. Dafür gibt's an dieser Stelle kompakt zusammengefasst ein paar besonders erwähnenswerte, ausgesuchte Neuheiten zu entdecken. – Starten wir mit Teil 1 der Umschau. Der zweite Teil folgt später am Tag._____________________Der niederländische Elektronikmulti Philips tanzt bekanntermaßen auf vielen Hochzeiten. Von Fernsehern über HiFi-Anlagen, Küchengeräte, Lichtsystemen bis hin zu Hygieneprodukten zeigtwieder allerlei Technik.Das smartewird einerseits um runderweitert und bekommt außerdem Zuwachs in Form eines. Die Neuzugänge bringen ein angenehmes Weißlicht in beliebig veränderbaren Nuancen. Lichtstimmungen für tägliche Routinehandlungen erleichtern den Alltag und auch die Steuerung wird einfacher: mit mobilen Schaltern, per Fingertipp, Stimme oder durch bloße Anwesenheit. Die auf der IFA weltweit erstmals vorgestellten Neuprodukte umfassen auch GU10-Reflektorlampen für Decken-Spots und Akzente an Wänden – sowie neue Philips Hue E27-Lampen mit noch intensiveren Farben. Ab Ende Oktober 2016 bringt der Weltmarktführer für Beleuchtung (Euronext Amsterdam Ticker: LIGHT) alle Neuprodukte in den Handel. Das gilt auch für den neuen Hue Bewegungssensor, der für rund 40 Euro in den Handel kommt.Ebenfalls neu von Philips sind die preiswerten Designkopfhörer der FLITE-Serie, bestehend aus drei Modellvarianten. Die zwei OverEar-Modelleundsind besonders schlank gebaut. Die zusammenklappbaren Hörer besitzen ein flaches Anschlusskabel, dass sich nicht so leicht verknotet. 32mm Lautsprechertreiber sorgen klaren Sound und satten Bass. Bei dem Everlite SHL4805 ist zusätzlich ein Mikrofon zum Freisprechen integriert.Die neuenmit ergonomisch geformten Earbuds für komfortablen Sitz haben ein metallisches Finish. Für klaren Sound mit tiefen Bässen sorgen 12,2mm Lautsprechertreiber. Freisprechen ist auch mit diesem Modell möglich. Dank einer speziellen Kabelzugentlastung soll eine lange Haltbarkeit garantiert sein.Philips' Markenlizenzpartner MMD bringt nach Berlin u.a. einen neuenmit, der über einen besonders schmalen Rahmen verfügt. Nach Angaben des Herstellers handelt es sich dabei um den momentan größten 4K Curved-Monitor auf dem Markt (verfügbar im 4. Quartal 2016).Das 40-Zoll-4K-Modell wird aber nicht das einzige gebogene Philips-Display auf der IFA sein: Mit dabei ist auch ein rahmenlosesmit Quad-HD-Auflösung und integrierten Lautsprechern (ebenfalls gegen Ende des Jahres verfügbar). Außerdem zeigt MMD auf der IFA ein, das an seiner schmalsten Stelle nur 5,2 mm tief ist. Es bietet einen weiten Farbraum (90% NTSC), Flicker-free-Technologie, weite Blickwinkel und ein nahezu rahmenloses Design.Besucher, die ihre Privatsphäre besser schützen möchten, sollten sich unbedingt das ersteanschauen. Der Monitor mit 68,5 cm (27″) Bilddiagonale schützt den Anwender vor Webcam-Hackern, indem die Webcam nur dann zum Vorschein kommt, wenn sie benötigt wird und ansonsten im Displayrahmen versenkt bleibt. Der Monitor ist ab sofort im Handel erhältlich.