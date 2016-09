High End 2016 Messebericht: Die Trends und Highlights

Neues aus der HiFi-Welt

Bei strahlendem Sonnenschein und fast schon hochsommerlichen Temperaturen fand letzte Woche von Donnerstag bis Sonntag einmal mehr die vielleicht wichtigste Messe für hochwertige Audiokomponenten im Münchener Messezentrum MOC statt. Trotz des Kaiserwetters waren die Hallen und Atrien sehr gut besucht, doch eine Meldung erschütterte die ganze Branche in nicht unerheblichem Maße, oder sorgte zumindest für außerordentlichen Gesprächsstoff.Kurz vor dem Messestart wurde bekannt, dass der britische Traditionshersteller Bowers & Wilkins, einer der angesehensten Namen in der High End Branche, verkauft wurde. Nun sind Firmenübernahmen auch in der HiFi-Branche beileibe keine Seltenheit, aber das ausgerechnet B&W dieses Schicksal erleiden würde, damit hatte keiner gerechnet. Zumal der Käufer doch recht nebulös ist. Es handelt sich dabei um ein im Silicon Valey ansässiges Start-Up-Unternehmen namens EVA Automation, von dem niemand so genau zu wissen scheint, was die eigentlich machen. Bekannt ist nur, dass der Gründer des Start-Ups ein gewisser Gideon Yu ist, der dadurch bekannt geworden ist, dass er Unternehmen wie Facebook, YouTube oder Square maßgeblich mit aufgebaut haben soll. Sprich: Jemand mit richtig fett Geld in den Taschen.Da es sich selbst bei einem so renommierten Hersteller wie B&W im Vergleich zu diversen Internet-Größen nur um ein winziges "Familienunternehmen" handelt, dessen Mehrheits-Übernahme nach Schätzungen kaum mehr als 30. Mio. Dollar gekostet haben soll, war das wohl so eine Art Wochenendeinkauf für den bekennenden B&W-Fan Yu. Aber mit Zustimmung des Firmenchefs Joe Atkins, der die Geschicke angeblich auch weiter leiten soll. Was die Übernahme für das Produktportfolio von B&W bedeuten wird, bleibt abzuwarten.Derweil herrschte in den Messehallen aber "business as usual", mit unzähligen Neuheiten, Superlativen, Kuriositäten und interessanten Trends. Hier meine Eindrücke von der High End 2016 und der "Nebenmesse" hifideluxe im nur wenige Kilometer entfernten Marriott Hotel.