Die Produkthighlights der Woche – Günstige Monitore, Retro-Lautsprecher, Monster-Kameras und mehr

Die Produkthighlights der Woche:

Philips/MMD: Full-HD-Monitore mit IPS oder PLS-Panel zum kleinen Preis

Heco Direkt: Standlautsprecher mal anders

booq: Noch eine schicke Laptoptasche, wahlweise in Jute

Manfrotto: Mini-Stativ Pixi runderneuert

Leica SL: Das Monster-SUV unter den spiegellosen Systemkameras

Canon imagePROGRAF PRO-1000: A2-Fotodrucker mit 12 Tinten

Die Verwirrung über Apples Produktstrategie nimmt zu. Nach der äußerst merkwürdigen Designentscheidung, den Ladeport der neuen Magic Mouse 2 an der Unterseite zu platzieren, so dass diese beim Aufladen des fest verbauten Akkus nicht benutzt werden kann (siehe letzte Rewind ), kommt nun eine weitere Ungereimtheit ans Tageslicht: Das für das neue iPad Pro geplante Smart Keyboard soll, wenn die Berichte stimmen, ausschließlich mit US-Tastenlayout zu haben sein. Also kein QWERTZ sondern QWERTY und dementsprechend auch keine direkt erreichbaren Umlaute. ( MTN-Meldung ) Und dafür soll der geneigte Käufer auch noch satte 179 Euro abdrücken. – Apple, was ist los bei Euch?Nach ausgiebigem Kopfschütteln wenden wir uns da lieber mal wieder anderen Produktneuheiten zu, darunter mindestens eine, die nicht weniger staunen hervorruft. Aber lesen Sie selbst…