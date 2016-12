Grafikprobleme beim MacBook Pro: macOS 10.12.2 soll Fehler beseitigen

Das neue MacBook Pro ist seit vergangenem Monat verfügbar - und kurz nach der Auslieferung tauchten bereits zahlreiche Berichte über Grafikprobleme auf. Sowohl die Modelle mit 13" als auch die Variante mit 15"-Display sind davon betroffen, wenngleich das MacBook Pro 15" anscheinend deutlich häufiger zu Grafikfehlern neigt. Vor allem bei sehr anspruchsvollen Aufgaben, die den Grafikchip stark belasten, kommt es entweder zu flackernder Bilddarstellung, fehlerhafter Farbwiedergabe, zum kompletten Ausfall der Anzeige bis hin zum Einfrieren des gesamten Gerätes. Allerdings ist der Großteil der Nutzer nicht davon betroffen, was zunächst die Vermutung nährte, es handle sich eher um ein Hardware- denn um ein Software-Problem. Nach einem Neustart ist der Fehler meist eine Weile nicht mehr zu sehen, eine dauerhafte Lösung wird dadurch aber nicht erreicht. Nun hat sich Apples Software-Chef Craig Federighi per E-Mail zu Wort gemeldet und Besserung in Aussicht gestellt. Demnach könnte schon recht bald ein Software-Update erscheinen und den Fehler beheben.Craig Federighi zufolge handelt es sich beim geschilderten Problem wohl nur um einen softwareseitigen Fehler, der demzufolge per Software-Update aus der Welt zu schaffen ist. In der E-Mail heißt es, man glaube, alle Grafikfehler in der letzten Beta von macOS Sierra 10.12.2 beseitigt zu haben. Die Chancen stehen daher recht gut, dass die Veröffentlichung des zweiten Updates für macOS Sierra endlich zur Behebung oder zumindest deutlichen Linderung der Probleme führt. In der letzten verfügbaren Betaversion war es allerdings noch möglich, fehlerhafte Darstellungen herbeizuführen. Zwar äußert sich Federighi nicht zum Veröffentlichungstermin, allgemein wird die Freigabe aber für nächste oder spätestens übernächste Woche erwartet. Das folgende Video demonstriert, in welcher Weise sich die Grafikprobleme manifestieren können: