Galaxy Note 7: Samsung nennt Höhe des finanziellen Schadens

Nachdem das Samsung Galaxy Note 7 im August vorgestellt wurde, ließ es sich kurz darauf vorbestellen. Erste Geräte wurden dann Anfang September an Kunden verschickt. Neben sehr lobenden Testberichten gab es jedoch plötzlich Negativschlagzeilen.So entzündeten sich manche Geräte und brachten Menschen in Gefahr. Daraufhin entschloss sich Samsung, keinen offiziellen Rückruf zu starten, sondern lediglich ein freiwilliges Austauschprogramm anzubieten. Eine überarbeitete Version mit neuen Akkus wurde einige Zeit später ausgeliefert und sollte die Probleme beheben. Aber auch die überarbeiteten Geräte fingen Feuer und führten sogar zur Evakuierung eines Flugzeuges . Mittlerweile ist es bei allen großen Fluggesellschaften verboten, ein Samsung Galaxy Note 7 mitzuführen, egal ob in eingeschaltetem oder ausgeschaltetem Zustand. Im weiteren Verlauf stoppte nun Samsung die Produktion und den Verkauf der Note-7-Geräte und bot den Kunden andere Geräte (Samsung Galaxy S7 oder S7 edge) und eine Entschädigung von 100 US-Dollar oder die Erstattung des Kaufpreises an.All dies kostete Samsung natürlich nicht nur wertvolles Ansehen, sondern auch enorm viel Geld. Während das Image der Note-Reihe wohl so stark geschädigt ist, dass die Phablet-Serie eingestellt wird und in Zukunft unter anderem Namen firmiert, sind die finanziellen Schäden nur begrenzt dramatisch für Samsung.Zwar klingen die 5,3 Milliarden US-Dollar, die Samsung mittlerweile nennt, sehr hoch, jedoch sollte es den Konzern nicht zu Fall bringen. Allerdings könnte Samsung die Galaxy-Note-7-Katastrophe bei den Geschäftszahlen spüren. Diese werden wohl in den nächsten Quartalen etwas gedämpfter ausfallen. Am Mittwoch schätzte Samsung die Note-7-Verluste auf 2,3 Milliarden US-Dollar, mittlerweile hat man aber nochmal genau nachgerechnet und dabei das komplette Ausmaß beinhaltet. Die neuen Zahlen berücksichtigen alle finanziellen Auswirkungen bis März 2017. Der Imageschaden lässt sich nur schwer beziffern.Weiterführende Links: